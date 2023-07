Ulm

15:30 Uhr

Den Musikern von Masaa gelingt im Ulmer Zelt, woran viele scheitern

Plus Am Ende des Konzerts steht eine Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Davor begeistern Masaa mit Vielfalt, Gefühl und einer besonderen Mischung.

Von Florian L. Arnold

"Wir haben uns überlegt, wie ihr nachher beschreiben werdet, was ihr hier gehört habt", sagt Drummer Demian Kappenstein gegen Ende des Masaa-Konzerts ins Publikum. Glucksen. Kichern. Aber die Frage hat einen ernsten Boden: Jazz ist es nicht, nicht im klassischen Sinne. Weltmusik? Auch. Orientalische Musik? Auch. Aber nicht nur. Die Wahrheit steckt zwischen den Noten, den Klängen, und sie lautet vielleicht: Es ist einfach großartige Musik.

Sie klingt niemals bemüht, sie fließt, ganz leicht geht man bei den längeren Abschnitten beim Zuhören in einen tranceartigen Zustand über: Es könnte ewig so weitergehen. Dass diese Fusion aus verschiedenen Stilen, getragen von Musikern mit diversen kulturellen Hintergründen, derart gut funktioniert, war den Musikern zu Beginn ihrer gemeinsamen Laufbahn wohl selbst nicht klar. Damals tourten Sänger Rabih Lahoud und der Dresdner Trompeter Marcus Rust noch mit einem Pianisten; der stieg aus, ihm folgte Reentko Dirks, Gitarrist und Komponist. Damit hatte die Band ihre finale Besetzung erreicht und spielte sich mühelos in die Ohren des geneigten Publikums. Und das findet sich unterdessen in der ganzen Welt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

