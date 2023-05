Der ADAC-Prüfstand kommt nach Ulm

Autofahrerinnen und Autofahrer können ihr Fahrzeug in der Prüfeinheit am 9. und 10. Mai kostenlos checken lassen.

Der ADAC-Prüfdienst macht halt in Ulm: Der Truck steht am Dienstag, 9., und Mittwoch, 10. Mai, in Ulm auf dem Stockmahdparkplatz (P2, Böfinger Straße 50). Das Prüfteam ist von 10 bis 13 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr im Einsatz.

ADAC Prüftruck macht halt in Ulm

Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Raum Ulm können ihr Fahrzeug in der ADAC-Prüfeinheit kostenlos checken lassen. Die Box, integriert in einen über zehn Meter langen Lkw, ermöglicht unter anderem den Check von Reifenprofiltiefen, Bremskraft, Stoßdämpfern und Bremsflüssigkeit (soweit fahrzeugtechnisch möglich). Zudem kann die Fahrzeugbeleuchtung auf Funktion überprüft werden. Der Prüfcontainer verfügt über eine Hebebühne, sodass im Bedarfsfall die Unterseite des Fahrzeuges inspiziert werden kann. (AZ)