„Der Anblick schmerzt“: So groß ist die Zerstörung in der Paketposthalle

Ein paar Metallhaken von ansonsten verbrannten Kleiderbügel hängen noch an den Stangen des Raumes, der bis Juni der Fundus für Damenkostüme des Ulmer Theaters war. Darunter haben sich Häufchen aus verkohltem Stoff gebildet. Aus manchen dieser lugen noch ein paar Fetzen unverbrannter Stoff heraus. Weißer Satin, perlenbestickt – das war wohl ein Brautkleid. Ehe es ans Aufräumen geht, konnten sich OB Martin Ansbacher, Kulturbürgermeisterin Iris Mann und Pressevertreter ein Bild der ausgebrannten Paketposthalle machen, in der zwei Probebühnen sowie der Fundus des Ulmer Theaters untergebracht war.

In der Paketposthalle sieht es noch aus, wie am Tag nach dem Brand

Öffnet man die Tür zur Halle, steigt einem sofort der beißende Brandgeruch in die Nase. Erst seit Kurzem darf die Halle betreten werden. Die angegriffene Statik wurde durch provisorische Pfeiler zumindest soweit hergestellt, dass sich Fachfirmen dort nun ans Aufräumen machen können. Noch sieht es dort aber weitgehend so aus, wie am Tag nach dem Brand. Oberbürgermeister Martin Ansbacher sagt über den Anblick: „Das tut richtig weh.“ Er war nur wenige Woche vor dem Feuer bei einer Begehung in der Paketposthalle, hat den Zustand vor dem Brand noch gut vor Augen.

Ausgebrannter Theaterfundus: Ein Bild der Zerstörung in der Paketposthalle Icon Galerie 24 Bilder Um Juni stand die Paketposthalle, ein Außenlager mit Probebühnen des Ulmer Theaters, in Flammen. Erst jetzt war es sicher genug, dass Vertreter von Politik und Presse sich ein Bild des Schadens machen konnten.

Von Seiten des Theaters sind es vor allem Werkstattleiter Andreas Lonsinger und der Technische Direktor Peter Perkovac, die im ausgebrannten Lage zugange sind. Noch gibt es Hoffnung, vereinzelte Teile retten zu können. Im Eingangsbereich steht etwa ein altes elektrisches Schaukelpferd, das auf den ersten Blick einen recht unbeschädigten Eindruck macht. „So etwas versuchen wir, zu erhalten“, sagt Lonsinger.

Feuer in der Paketposthalle war stellenweise bis zu 1000 Grad heiß

Doch das Feuer hat heftig gewütet. Lonsinger deutet auf einen hellen Fleck an der Decke. Die Verfärbung im Metall bedeutet, dass dort Hitze zwischen 800 und 1000 Grad Celsius geherrscht haben müsse. Extreme Temperaturen, die überall ihre Spuren hinterlassen haben. Im Keller, der voll lief mit Löschwasser und in dem Möbel gelagert waren, habe sich seit dem Brand Schimmel ausgebreitet und weiteren Schaden verursacht.

Wie hoch der Schaden ist, kann noch immer nicht beziffert werden. Jetzt, wo die Halle betreten werden darf, geht es auch darum, das festzustellen. Theater und Versicherung haben Gutachter beauftragt. Es geht um die Schäden am Gebäude sowie um die Verluste an Kostümen und Requisiten. Fest steht jedenfalls: Die Versicherung wird den realen Schaden nicht decken können. Lonsinger erklärt es im ausgebrannten Kostümlager so: „Welchen Wert hat eine Jacke einer NS-Uniform? Für die Versicherung ist das ein jahrzehntealtes Kleidungsstück, zehn bis 20 Euro. Für uns ist die unbezahlbar, weil sie so nicht mehr hergestellt werden darf.“ Die ältesten Stücke im Fundus waren aus der Zeit der Jahrhundertwende.

Fundus soll langsam wieder aufgebaut werden

Das Theater Ulm will nun die genehmigten Sonderstellen zum Wiederaufbau des Kostümfundus besetzen. Mangels geeigneter Lagerflächen kann das Theater keine Sachspenden annehmen. Intendant Kay Metzger: „Wir freuen uns über die vielen Angebote, aber das müssen wir leider immer noch ausbremsen.“ Dringend benötigt werden aktuell auch weniger Einzelstücke, sondern vor allem Serienkostüme, also zusammenpassende Kostüme, um etwa einen ganzen Opernchor stimmig einzukleiden.

Die Spielzeit am Theater Ulm ist derweil erfolgreich angelaufen. Bis auf eine Spielplanänderung im Podium bekam das Publikum wenig von den Herausforderungen mit, die das Team hinter den Kulissen stemmt. Zum Teil liegt das auch daran, dass bislang nur Stücke gezeigt wurden, an denen vor der Sommerpause schon gearbeitet wurde und für die die Requisiten schon im Haupthaus gelagert waren. Auch Dea Lohers „Das letzte Feuer“, ironischerweise das letzte Stück, das vor dem Brand noch in der Paketposthalle geprobt wurde, feierte inzwischen Premiere.

Aufräumen wird rund zehn Wochen dauern

Rund zehn Wochen werden die Fachfirmen mit Aufräum- und Reinigungsarbeiten in der alten Paketposthalle beschäftigt sein. Für das Theater Ulm geht es weiter darum, Übergangslösungen zu finden. Die provisorisch eingerichteten Probebühnen, unter anderem in der Kepplerhalle, seien nur kurzfristige Lösungen, es werde aber mittelfristig noch andere Lösungen brauchen, sagt Kulturbürgermeisterin Iris Mann.

Auch die Theaterfreunde werben weiterhin fleißig für ihre Spendenkampagne. Das ehrgeizige Ziel: 300.000 Euro – obwohl auch das den realen Schaden nur ansatzweise kompensieren kann. Johanna Kienzerle ist die Vorsitzende des Fördervereins. Sie lobt das bisherige Engagement der Stadt und findet, dass auch die Ulmer Bürgerschaft Hilfe für ihr Theater beitragen müssen.

OB Martin Ansbacher hofft aktuell nach dem ergangenen Strafbefehl gegen den mutmaßlichen Brandstifter auf schnelle Aufklärung und auch auf schnelle Klärung der Versicherungsfragen, um auf Basis fester Zahlen einen Plan für die Zukunft machen zu können.