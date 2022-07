Der Chor Klangreich ist mit einer Weltpremiere zu hören

Erstmals wird in Ulm die Chorsymphonie 4.0, die "Nachhaltigkeit" zum Thema hat, aufgeführt. Ein Besuch der Lichterserenade rundet das musikalische Erlebnis ab.

Eine Welturaufführung gibt es am kommenden Samstag in der Heilig Geist Kirche in Ulm. Der Konzertchor Klangreich singt zu seinem Jahreskonzert unter anderem die Chorsymphonie 4.0, die den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen gewidmet ist. Titel des Konzertabends ist derselbe wie der des ersten Satzes der Symphonie 4.0: "ALL EIN SEIN".

Das Programm des rund 100-minütigen Konzerts ist vielseitig. Es reicht von Maorimusik über Beethovens Meeresstille und Glückliche Fahrt bis zur Chorsymphonie 4.0. Die Acapella vorgetragenen Meisterwerke sind epochenübergreifend, von Bachs "Aria", Mendelssohns "Abschied von Walde" über Whitacres "Sing gently" bis zu Mutter Theresas "Prayer" in der Vertonung von René Claussen.

Konzert des Chors Klangreich in Ulm mit Lichterserenade

Die Chorsymphonie 4.0 ist als Teil des real-virtuellen Gesamtkunstwerkes "Unser Ding!" entstanden, bei dem ganz verschiedene Gruppen, von Schulklassen bis freischaffende Künstler, jeweils eines der UN-Nachhaltigkeitsziele durch verschiedene künstlerische Herangehensweisen umgesetzt haben.

Markus Romes, Dirigent des Chores Klangreich, hat noch einen besonderen Tipp für die Konzertbesucher. Das Lichtermeer der Lichterserenade sei die denkbar schönste Fortsetzung der Idee des ALL EIN SEINS, sagt er. Nach dem Konzert, das deswegen bereits um 18 Uhr beginnt, bietet sich ein gemeinsamer Besuch der Veranstaltung an der Donau bestens an.

Als Solisten sind Margarete Lamprecht (Rezitation), J. Emanuel Pichler (Bariton) und Pascal Blenke (ebenfalls Bariton) am Konzert beteiligt, im Orchester spielen unter anderem Mitglieder der SWR-Bigband mit. Gefördert wird das Projekt "ALL EIN SEIN" von der Kulturabteilung der Stadt Ulm und vom Fonds Soziokultur. Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Online-Platform Reservix. (AZ)

Lesen Sie dazu auch