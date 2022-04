Designierter Leiter des Einstein-Museums wird Bürgermeister in Laupheim

Der Historiker und Politikwissenschaftler Ingo Bergmann baut gerade das Einstein-Museum in Ulm auf. Doch nun wurde er zum Bürgermeister von Laupheim gewählt.

Knapp eine Stunde währte der Auszählungskrimi am Wahlabend. Am Ende stand nach dem Kopf-an-Kopf-Rennen fest, dass der Ulmer Ingo Bergmann mit einem Vorsprung von nur sieben Stimmen neuer Oberbürgermeister von Laupheim ist. Für Ulm - genauer: für das geplante Einstein-Museum - hat das Folgen.

Bergmanns Wahlsieg wird für den Stadtarchiv-Direktor zum Problem

Bergmann ist als Projektleiter seit 2019 maßgeblich für den Aufbau des Museums verantwortlich. Stadtarchiv-Direktor Michael Wettengel kommentiert den Wahlerfolg des 43-jährigen Ulmers so: „Für ihn gut, für mich schlecht.“ Er sagt: „Ich gratuliere Herrn Bergmann und freue mich für ihn.“ Für ihn selbst als Leiter des Ulmer Hauses der Stadtgeschichte, unter dessen Dach das neue Einstein-Museum am Weinhof konzipiert ist, entstehe aber aus der Situation „ein maximales Problem“.

Ingo Bergmann hätte das neue Einstein-Museum in Ulm leiten sollen. Doch nun ist er zum Bürgermeister von Laupheim gewählt worden. Foto: Dagmar Hub

Bergmann arbeitet nicht nur am Aufbau mit, sondern sollte die Einrichtung nach der geplanten Eröffnung im Dezember auch führen. So steht das Museum nun ohne seinen designierten Leiter da. „Es wird uns in der Zeit- und Projektplanung zurückwerfen“, erklärt Wettengel. „Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln auf das Ziel hin, so bald wie möglich die Eröffnung zu realisieren.“

Dauerausstellung wird wohl erst 2023 eröffnet

Wie schnell sich eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die Position finden werde, die oder der die Qualifikation des Politikwissenschaftlers und Historikers Ingo Bergmann mitbringe, und wie lange es dauere, bis diese Nachfolge in der Lage sei, den sich in der Materie fundiert auskennenden Ingo Bergmann zu ersetzen, müsse man sehen. Michael Wettengel rechnet nun mit einer Eröffnung der Einstein-Dauerausstellung im Jahr 2023. „Dieses Jahr wird das nichts mehr, das sehe ich als ganz großes Problem.“

Im Frühjahr 2019 war die Einrichtung des Museums im „Engländer“ genannten Haus am Weinhof beschlossen worden. Dabei handelt es sich um ein mittelalterliches Gebäude, in dem enge Verwandte Einsteins in Ulm gelebt und gearbeitet hatten und in dem sich Albert Einstein als Kleinkind mit größter Wahrscheinlichkeit aufhielt.

Lesen Sie dazu auch

In diesem Haus soll das Einstein-Museum entstehen. Foto: Dagmar Hub (Archivbild)

Neuer Erkenntnisse zu Einsteins Leben

Bereits während der Recherchen für das neue Museum kamen Erkenntnisse über den in Ulm geborenen Physiker Albert Einstein zutage, die vorher unbekannt waren. Beispielsweise fand sich in einem Archiv in Jerusalem ein Brief, in dem Einstein einen Ulm-Besuch im Jahr 1923 und das Besteigen des Münsterturms beschrieb. Zielsetzung des Museums ist es, Einsteins umfangreiche Beziehungen zu seiner Familie in Ulm und zur örtlichen jüdischen Gemeinde zu erzählen, eingebettet in die Gesellschaftsgeschichte jener Zeit in Ulm und der Region. Für einen roten Faden dieser Geschichten recherchiert seit geraumer Zeit Karen Glinert-Carlson. Sie ist die Tochter der Ulmer Einstein-Großcousine Anneliese Hirsch, die von Einstein vor nationalsozialistischer Verfolgung gerettet worden war.

Ingo Bergmann sollte das neue Einstein-Museum leiten, das er gerade aufbaut. Doch nun wurde er Bürgermeister. Foto: Dagmar Hub

Ingo Bergmann hatte sich bereits im Jahr 2017 um das Amt des Laupheimer Oberbürgermeisters beworben, die Wahl aber gegen den im Dezember 2021 verstorbenen Gerold Rechle verloren. Im zweiten Anlauf ist Bergmann nun am Ziel; er bekam bei der Stichwahl 49,96 Prozent der Stimmen und damit hauchdünn mehr als der Gegenkandidat Kevin Wiest. Im ersten Wahlgang vier Wochen zuvor hatte Ingo Bergmann gesiegt, keiner der Kandidaten aber hatte mindestens 50 Prozent der Stimmen der Wahlberechtigten auf sich vereinen können, sodass es zur Stichwahl kam. Bergmann selbst war bis zum Redaktionsschluss nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Dass nach seiner Wahl Gespräche anstehen, um zügig Lösungen zu finden, hatte er bereits im März in einem Gespräch mit unserer Redaktion betont.