Der deutsch-holländische Stoffmarkt zieht die Massen in Ulm an

Fans von Nadel und Faden bekamen beim Stoffmarkt in Ulm eine kaum überschaubare Vielfalt geboten. Vor allem ausgefallene Motive begeisterten die Besucher.

Schon kurz nach der Eröffnung war auf dem Ikea-Gelände praktisch kein Parkplatz mehr zu finden, und in der Region dürften bald die Nähmaschinen rattern: Selbermach-Fans aller Generationen drängten sich am Sonntag mit Kinderwagen und Hund um die rund hundert Stände des deutsch-holländischen Stoffmarktes, der nach den Pandemie-Einschränkungen wieder stattfinden konnte, und ein Gewirr von Sprachen war zu hören. Sonnenschein und beste Stimmung allerorten, zumal sich die Kundinnen und Kunden mit gefüllten Taschen auf den Heimweg machten. Wie groß die Vorfreude auf die kommenden Nähtage ist, ließ sich aus den Gesprächen heraushören.

Ein Magnet in Ulm bei Sonnenschein: Die Veranstaltung ist von dem äußeren Erscheinungsbild her sehr farbenfroh und einladend. Foto: Dagmar Hub

Stoffmarkt in Ulm ist eine bunte Flut aus Stoffarten und Motiven

Treue Hundeaugen standen auch auf manchen der angebotenen Stoffe in direkter Konkurrenz zu Fuchs und Häschen, Flamingo, Giraffe und Co., aber ebenso zu Wassermelonen und Urlaubsmotiven – und eigentlich zu allem, was nur denkbar ist auf buntem Textil. Das Paradies für Hobbyschneider und Hobbyschneiderinnen liegt beim deutsch-holländischen Stoffmarkt darin, dass sich die Angebote aller Stände voneinander unterscheiden. Nichts wiederholt sich, eine bunte Flut aus Stoffarten und Motiven ist geboten. Der Froschkönig auf dem Frotteestoff für Badtextilien, Restposten mit witzigen Motiven – Individualität ist ganz groß geschrieben, wenn man selbst nähen kann. Warum nicht die Freundin überraschen mit einem Rock, der aus Kork gemacht scheint? Der Druck auf dem Stoff wirkte täuschend echt. Und für die weniger Begabten gab es auch schicke Kleidung aus solchen Stoffen zu kaufen – dann aber gerät das Kostüm, das nicht von der Stange ist, auch schon in Bereiche, die sich der kleinere Geldbeutel kaum leisten kann.

Abbey Road bis Times Square in Textil zu finden

Davon, auf der Piazza del Colosseo oder auf der Avenue de Champs-Élysées zu sitzen, träumt man manchmal. Der Stoffmarkt macht ein Sitzen auf solchen Plätzen auf ganz andere Weise möglich – der Stoffbezug fürs heimische Sofa versammelt die berühmtesten Straßenschilder dieser Welt von der Abbey Road bis zum Times Square. Überhaupt, Urlaub: Weshalb nicht für den Wohnmobil-Urlaub das passende Kleid schneidern samt Wohnmobil-Motiv? Eigenproduktionen von Herstellern wie „Heideschaf“ machen es möglich. Ein anderer Stand bot Stoffe für Kinderkleidung gleich mit den passenden Schnittlinien für verschiedene Größen, sodass auch bei Unerfahrenen nichts schiefgeht. Überhaupt – Urlaub: Zwischen Polster- und Vorhangstoffen, Stoffen für Abendkleider und unzähligen Knöpfen und Bändern fand sich in diesem Jahr ganz viel für Reisesehnsüchtige – das Nordseestrandmotiv für die Vorhänge im Wohnwagen, der VW T1 als buntes Beach- und Sunshine-Motiv oder die Route 66 mit 50er-Jahre-Klischee-Werbegirls auf amerikanischen Schlitten zwischen Kakteen.

Die selbstgemachte Tasche mit Kunstmotiv von Frida Kahlo? Die Traumpferde fürs Mädchenkleid, die niedlichen Robben für den Baby-Strampler oder die Kuscheldecke mit Glückskäferchen für den gemütlichen Abend auf dem Sofa? Ach ja, Sofa – die Stoffe wecken Wünsche. Warum nicht das eigene Sofa fantasievoll beziehen? Es muss ja nicht der Dackel in königlicher Uniform samt grüner Schärpe sein.