Der deutsch-holländische Stoffmarkt lockt in Ulm zu schwedischen Möbelhaus

Wenn der Ikea-Parkplatz bereits an einem Sonntagvormittag voll ist, und das sogar bei schlechtem Wetter wie am Sonntag - dann ist in Ulm wieder Spezialmarkt rund um das Thema Nähen angesagt.

Von Günzburg bis Illertissen reicht die Anziehungskraft des Marktes, wie die Autonummern eindeutig offenlegen: Die Kaufinteressenten drängten sich an den Ständen, teilweise mit Trolleys für all die erwarteten Käufe ausgestattet. Das Angebot richtete sich in diesem Jahr vor allem an junge Familien, die auch einen großen Teil der Stoffmarkt-Besuchenden ausmachten.

Ist es der Wunsch nach Individualität, das Wissen "Das, was ich trage - oder was mein Kind trägt - hat niemand sonst und kann es auch nicht mit Geld kaufen, weil ich es selbst gemacht habe", oder hat auch die Pandemie dazu beigetragen, dass das Nähen als kreatives Hobby noch stärker wiederentdeckt wurde? Auch das Thema der Nachhaltigkeit mag eine Rolle spielen beim Umstand, dass ein Spezialmarkt, auf dem noch dazu weder Essen noch Getränke angeboten werden, derart viel Publikum anzieht. Die Zahl der Motive auf den Stoffen an den Ständen ist so enorm wie die Vielfalt der Stoffe selbst; vom Wintermantel- und Steppstoff für kalte Tage über Möbelbezugsstoffe und Vorhänge bis hin zu Materialien, um Einkaufstaschen oder Kuscheltiere oder sogar das kuschelige Innenleben eines Kinderwagens oder Krabbeldecken selbst zu nähen, reichte die Palette, und an Motiven gab es von Fauna und Flora über Kunst - legendäre Gemälde niederländischer Meister wie Vermeer und Rembrandt zum Beispiel - bis zu Fantasy nahezu alles, was vorstellbar ist.

Viele Familien mit Kindern waren zwischen den Ständen unterwegs, manche hatten einen Großelternteil mitgenommen, damit die Kleinen beaufsichtigt waren, während die Eltern im riesigen Angebot zwischen Resten und Meterware aussuchen konnten. Andere Kinder wie die Geschwister Ella und Laura wussten dagegen schon ganz genau, was sie wollten, und aus welchen Stoffen ihnen die Mama neue Kleidung nähen sollte. Im Trend fürs Kind: die Tierwelt, Löwe und Giraffe, ganze Fischschwärme, Elefant und Zebra, Kamel, Krokodil und die einheimischen Waldbewohner wie Hase, Fuchs, Reh und Eichhörnchen friedlich vereint auf den Motiven an den Ständen.

Der deutsch-holländische Stoffmarkt in Ulm zeigt die Vielfalt des Selbermachens

Daneben gab es gerade für Kinder auch technikaffine Motive - Flugpioniere aufs Sweatshirt, das Feuerwehrauto auf dem Strampler: Dazu braucht man nur Familie, die nähen kann. Oder wenigstens jenen Teil der Stoffe, auf denen der Zuschnitt für eine Tasche oder ein Kleidungsstück schon vorgezeichnet ist. Und wer es ganz ungewöhnlich wollte - sogar Leder-Labels gab es zum individuellen Einnähen zwischen die Motive. Manch ein Einzelstück, mit dem Mann oder Frau Blicke auf sich ziehen können, war an den Ständen zu entdecken und zu erwerben für jene, die das Unikat suchen, aber selbst nicht nähen können - aber Einzelanfertigung hat ihren Preis. Exklusive Einzelanfertigungen zeigte etwa der Stoffladen Majawo aus Mühldorf: Ein Shirt, das warnt, dass das damit bekleidete Kind "leider frech" ist, erläutert zum Beispiel auf dem Rücken auch gleich, dass diese Eigenschaft genetisch ist, Papa sei genauso.

Nähen als Hobby boomt

Von den Erwachsenen verlangt das Angebot aber auch Kompromissfähigkeit: Wenn die Frau sich für einen Polsterbezugsstoff und für Kissenhüllen gern aus dem großen Angebot von Motiven der mexikanischen Malerin Frida Kahlo bedienen möchte, der Ehemann aber begeistert ist von der ganzen Hühnerfamilie auf einem Bezugsstoff - dann braucht es vielleicht eine dritte Lösung, die im Design großformatiger Blüten liegen könnte. Oder in einer alten Weltkarte aus dem 19. Jahrhundert? Ideen bekam die Fantasie Nähbegeisterter jedenfalls reichlich zum Boom des Hobbys geliefert - und die handgenähte Männerunterwäsche mit Totenkopfdesign, die es auch im Angebot gab, muss man ja nicht unbedingt nachzuarbeiten versuchen. Fündig wurde sogar, wer so Spezielles wie antistatisches Stretchfutter suchte.