Ulm

vor 22 Min.

Der Donaustrand in Ulm kann kommen – diese Hürden aber bleiben

So wie hier an der Donauwiese könnten die Menschen in Zukunft auch am Donaustrand die Sonne genießen.

Plus Alle wollen ihn, also bekommt Ulm den Donaustrand auch. Der Weg dorthin wird jedoch ein langer und steiniger, denn viele offene Fragen bleiben noch unbeantwortet.

Von Florian Lang Artikel anhören Shape

Ein klein wenig roch es nach Wahlkampf im kleinen Sitzungssaal des Ulmer Rathauses. Nachdem SPD-Fraktionsvorsitzender und Oberbürgermeisterkandidat Martin Ansbacher die Idee eines Donaustrandes mit seinem Antrag wiederbelebt hatte, hieß es für die Fraktionen, Stellung zu beziehen zu dem schon 2007 beschlossenen, aber letztlich gescheiterten Projekt. Obwohl das Ansinnen wohl auch hinsichtlich der OB-Wahl im Herbst ausschließlich Zuspruch erfährt, sind Interessenkonflikte und Widerstand bereits absehbar.

Unternehmer hat große Pläne für die Bucht am Hans-Lorenser-Sportzentrum

Hintergrund des erneuten Anlaufs, den Donaustrand nun endlich zu realisieren, sind die Pläne eines Unternehmers, der einiges vorhat in der Bucht auf Höhe des Hans-Lorenser-Sportzentrums beim SSV Ulm. Dort soll ein besandeter Stadtstrand entstehen, an dem ein Kiosk die Bewirtung übernimmt und Liegestühle verliehen werden sollen. Außerdem sehen die Pläne ein Bootshaus vor, samt Anlegestelle, an dem Tretboote und sogar motorbetriebene Grillboote gemietet werden können. Abgesehen davon, dass die sogenannten BBQ-Donuts, also kleine, runde Boote mit einem Grill in der Mitte, allein schon aus Sicherheitsgründen nicht kommen werden, herrschte reger Diskussionsbedarf zu den Ideen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen