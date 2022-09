Ulm

18:30 Uhr

Der größte seiner Art in Europa: "Hifi Klubben" eröffnet Laden in Ulm

Lokal Das Thema Hifi fristet ein Schattendasein in Ulm, zuletzt gab es nur noch einen Händler. Nun stößt der Marktführer des Kontinents in den Markt: Hifi Klubben.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Drei Kilometer Kabel verlegte der, nach eigenen Angaben, Marktführer in Europa für hochwertige Verstärker, Lautsprecher und Co in Europa in Ulm in der Sterngasse. Hier eröffnet nach Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Hannover und München der siebte Laden in Deutschland. Die drei Kilometer Kabel sind alle mit einem "Switchboard" verbunden, dem Herzstück des Ladens. Diese Schalttafel ist mit allen Lautsprechern und Verstärkern verbunden, die es im 250 Quadratmeter großen Laden gibt, wie Regionalleiter Theo Harris erläutert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen