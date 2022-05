"Der Hamma": Culcha Candela bringt das Roxy zum Beben

Plus Die Band Culcha Candela zeigt im Ulmer Roxy, wieso sie sich seit 20 Jahren in der Spitze halten kann. Rund 1100 Fans kommen zur großen Geburtstagsparty.

Vor zwei Jahrzehnten traten drei Jungs aus Berlin als Culcha Candela an, um als Speerspitze des bedingungslosen Partysounds Karriere zu machen. Mit ihrem Mix aus Hip-Hop, Reggae und Latino-Pop bewegen sich Mateo "Itchyban" Jasik, DJ Chino con Estilo, Don Cali und Johnny Strange bis heute auf der Erfolgsspur der Feierszene.