Ulm

Der "Held" vom Machetenangriff in Ulm: Er griff ein, während andere filmten

Benjamin Klock (links) griff beim Machetenangriff in der Friedenstraße in Ulm ein, während andere nur zuschauten oder gar filmten.

Plus Als er in der Friedenstraße in Ulm einen Mann mit einer Machete sieht, zögert Benjamin Klock nicht lange und greift ein. Während andere nur gegafft hätten.

Von Michael Kroha

Mit seinem Auto stand Benjamin Klock am Montagabend an der Ampel in der Friedenstraße in Ulm. Im Rückspiegel nahm er wahr, dass dort jemand mit einer Machete herumfuchtelte. Er zögerte nicht lange, setzte den Rückwärtsgang ein und stieg aus. Mit einem gekonnten Griff überwältigte er den Mann mit dem langen Messer in der Hand. Für ihn "eigentlich selbstverständlich, dass man hilft", sagt der 54-Jährige. Für Anwohner ist er "ein Held". Was ihn besonders ärgert: die Gafferei. Passanten hätten einfach nur herumgestanden - hätten sogar gefilmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

