Der Kanzlerbesuch ist ein Signal für Hensoldt – und für Ulm

Plus Dass Kanzler Olaf Scholz Hensoldt besucht, liegt einerseits auf der Hand. Doch für das Unternehmen ist es auch ein wichtiger Beleg und für Ulm ein Zeichen.

Bei Gold Ochsen hat sich Olaf Scholz kurz vor Weihnachten selbst eingeladen, bei Hensoldt war es umgekehrt. Aber, so ist aus dem Unternehmen zu hören: Der Kanzler sei gern gekommen. Das liegt in mehrfachem Sinn auf der Hand. Vor allem aber ist es für den Radarspezialisten und die Stadt ein Signal.