Der Kuhhirt triumphiert im großen Finale des Ulmer Fischerstechens

Das Fischerstechen geht mit einem spannenden Finale zu Ende. Drei Mal müssen Kuhhirt und Schwanenwirtin gegeneinander fahren, bis der Sieger feststeht.

Der Gewinner des Fischerstechens 2022 steht fest. Während sich am vergangenen Sonntag der Schneider von Ulm schon im Halbfinale als Tagessieger herauskristallisierte, wurde es am zweiten Wettkampfsonntag des traditionellen Ulmer Fischerstechens noch mal richtig spannend. Die Schwanenwirtin und der Kuhhirt sind von den 14 Starterpaaren, die allesamt der Ulmer Historie oder städtischen Legenden und Erzählen entstammen, übrig geblieben.

Am zweiten Tag des Fischerstechens ließ es sich bei mildere Temperaturen am Donauufer gut aushalten. Foto: Alexander Kaya

Dreimal treten die beiden im Tagesfinale gegeneinander an. Beim ersten Mal fallen beide, wobei die Schwanenwirtin erst mit dem Hintern auf der Zille landete und eigentlich trocken blieb – doch so gilt das nicht, verkündet Moderatorin und Zunftmeisterin Susanne Grimmeiß. Beide wurden "nass", was im Fischerstecherfachjargon so viel bedeutet wie "in dieser Runde verlieren beide". Beim zweiten Aufeinandertreffen bleiben beide stehen, beim dritten Mal dann siegt der Kuhhirte und nur die Schwanenwirtin fällt, die der standhaften Wirtin Sabina Heilbronnerin nachempfunden ist und die heuer von Philipp Heim verkörpert wurde.

Kuhhirte stieß den Schneider von Ulm beim Fischerstechen 2022 in die Donau

Von diesem Triumph beflügelt stößt der Kuhhirte den Schneider von Ulm alias Felix Höret in zwei Durchgängen von der Zille. Marco Schwender gewinnt damit das Fischerstechen 2022. Die nächste Auflage des Ulmer Großevents soll dann bereits in drei Jahren stattfinden, um in den vor Corona üblichen Vierjahresrhythmus zurückzukehren. Für das Publikum war der zweite Sonntag des Fischerstechens auch wetterbedingt der angenehmere: Bei nicht ganz so hohen Temperaturen ließ sich das Turnier entspannt verfolgen.

155 Bilder Teil 2 des Ulmer Fischerstechens 2022 Foto: Alexander Kaya

