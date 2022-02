Der Landesgartenschau in Ulm geht das Besondere verloren

Plus Die Landesgartenschau 2030 in Ulm wird wohl ohne ein besonderes Schmankerl auskommen müssen. Das ist für Auswärtige schade. Einheimische profitieren dennoch.

Offiziell sind die Pläne noch nicht beerdigt. Aber es ist klar, dass keine Bahn zur Wilhelmsburg führen wird. Die spektakuläre Idee ist damit vom Tisch. Und es gibt weitere Dinge, die noch aus den Plänen verschwinden könnten. Eine Schmalspur-Landesgartenschau in Ulm droht deswegen noch nicht. Aber für Auswärtige könnte sie schlimmstenfalls langweilig werden.