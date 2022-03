Der "Laufstall für SUVs" überzeugt beim Poetry Slam am meisten

Plus Meike Harms reimt beim Poetry Slam im Ulmer Roxy über die Klimakrise und gewinnt. Wer noch dabei war und welche Themen zur Sprache kamen.

Sie haben nur ihre Sprache und sechs Minuten Zeit, um Star des Abends zu werden: Beim Wettstreit der Poetinnen und Poeten sind Requisiten, Hilfsmittel oder Kulissen verboten. Acht Teilnehmer sind am Samstagabend ins Ulmer Roxy gekommen, um sich beim Poetry Slam zu messen.