Ulm

vor 18 Min.

Er schuf den umstrittenen Melchior: Wer war der Mann hinter der Münsterkrippe?

Plus Martin Scheibles bekanntestes Werk dürfte inzwischen die Münsterkrippe sein. Die Rassismusdebatte dazu spaltete die Stadt. Vor 150 Jahren wurde er geboren. Eine Spurensuche.

Von Dagmar Hub

Würde man Menschen nach dem Bildhauer Martin Scheible fragen – man erhielte vermutlich überwiegend Antworten, die sich auf den Ulmer Krippenstreit beziehen. Scheibles Name wurde dadurch weit über die Region hinaus bekannt. In seinem Melchior, der mit dem Rest der Krippe bis 2019 jedes Jahr an Weihnachten im Münster zu sehen war, erkennen viele Betrachterinnen und Betrachter rassistische Züge. Welch umfangreiches Werk der Maler und Bildhauer aber in der Zeit seines 81 Jahre währenden Lebens schuf, ist den wenigsten bekannt. Scheible, dessen Ehe mit seiner Frau Emilie kinderlos blieb, wurde am heutigen 10. März vor 150 Jahren in Neu-Ulm geboren.

