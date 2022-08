Ulm

vor 50 Min.

Bildhauer Michel Erhart – der Meister und die schöne Ulmerin

Lokal Der Bildhauer und Bildschnitzer Michel Erhart hat der Stadt Ulm einiges an bedeutenden Werken hinterlassen, aber vor allem: die schöne Büste der Magdalena.

Von Ralph Manhalter

Wir erinnern uns an den letzten Ulmer Meister dieser Serie, Jörg Syrlin den Älteren. Im Zusammenhang mit den Aufträgen für den Chorraum des Münsters wurde bereits in Aussicht gestellt, dass manch eine Figur am Gestühl sowie am Dreisitz möglicherweise von Michel Erhart stammen könnte. Nicht einig sind sich die Kunsthistoriker in der Frage, wer Urheber der phänomenal ausdrucksstarken Sibyllen, Propheten und Gelehrten ist. Über unserer Betrachtung schwebt also ein gewisses Fragezeichen, was aber der Würdigung dieser einzigartigen Figuren keinen Abbruch tut, ja hier im Prinzip gar unwesentlich ist.

