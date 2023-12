Ulm

vor 17 Min.

Der Motettenchor des Münsters glänzt auch in der Georgskirche

Das Weihnachtsoratorium in der Reihe „Musik am Münster“ wurde diesmal in der Kirche St. Georg in Ulm aufgeführt.

Plus Trotz ungewohnter Umgebung: Die Aufführung des Weihnachtsoratoriums in Ulm wird zum Erlebnis, auch dank herausragender Solisten.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Gastfreundschaft machte es möglich: Die ausverkaufte Aufführung der ersten drei Kantaten von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium in der Reihe „Musik am Münster“ konnte – was wegen der Sanierung des Münsters nötig wurde – in die katholische Kirche St. Georg umziehen, tatkräftig unterstützt vom dortigen Kantor Thomas Stang. Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland dirigierte hoch konzentriert den Motettenchor des Münsters, das Karlsruher Barockorchester und vier Solisten.

In der Kirche St. Georg herrscht eine andere Atmosphäre als im Münster

Selten dürfte der Motettenchor des Münsters unter so vielen Heiligendarstellungen gesungen haben, wie es sie in der neogotischen Georgskirche gibt. Diese Optik gab der festlichen Aufführung eine andere Atmosphäre als die gewohnte des weitaus größeren und kargeren Münsters oder der Pauluskirche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen