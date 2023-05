Der neue Ulmer Polizeisprecher ist gebürtiger Neu-Ulmer

Nach einer Reihe sehr unterschiedlicher Stationen bei der Polizei kommt der neue Sprecher auf die erste berufliche Station in seiner Heimatregion.

Polizeipräsident Bernhard Weber hat am Mittwoch Kriminalhauptkommissar Sven Vrancken als neuen Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Ulm in sein Amt eingesetzt. Vrancken übernimmt das Amt des Ersten Polizeihauptkommissars Wolfgang Jürgens, der zum 1. April dieses Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Sven Vrancken beerbt Wolfgang Jürgens als Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Foto: Polizei Ulm

Sven Vrancken ist neuer Pressesprecher beim Polizeipräsidium Ulm

Vrancken, 46 Jahre alt, ist in Neu-Ulm geboren und in Ulm aufgewachsen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Er trat 1998 in die Polizei des Landes Baden-Württemberg ein. Im Anschluss an seine Ausbildung in Biberach wechselte er zur Bereitschaftspolizei nach Böblingen. Nach zwei Jahren als Einsatzbeamter führte ihn sein Weg zum Polizeirevier Pforzheim-Nord in den Streifendienst.

Ab 2005 absolvierte er das Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. 2008 wurde Sven Vrancken zum Polizeikommissar ernannt. Anschließend kehrte er zur damaligen Polizeidirektion Pforzheim zurück, wo er im Streifendienst beim Polizeirevier Mühlacker tätig war. In den Jahren ab 2010 sammelte er Erfahrungen bei verschiedenen Stationen innerhalb der damaligen Polizeidirektion Pforzheim, beim Polizeipräsidium Karlsruhe und beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Seit Ende 2019 verrichtete Sven Vrancken seinen Dienst bei der Verwaltung des Polizeipräsidiums Pforzheim beim Referat Personal. Polizeipräsident Weber bescheinigt ihm wegen seiner vielfältigen vergangenen Aufgaben die besten Voraussetzungen für das neue Amt. (AZ)