Rettungshubschrauber aus Ulm fliegt nun auch bei Dunkelheit

Plus Der Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22" fliegt nun abends länger. Das soll auch wissenschaftliche Erkenntnisse bringen. Was die Änderung möglich macht.

Ab Freitagabend ist der Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22" länger einsatzbereit, um Menschen in Not rings um Ulm schnelle Hilfe zu bringen. Durch Nachtsichtbrillen kann die Besatzung nun auch bei Dunkelheit abseits von beleuchteten Landeplätzen landen und den Notarzt oder die Notärztin zur Einsatzstelle bringen.