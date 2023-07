Ulm

vor 16 Min.

Der Schlachthof-Angriff und die Stimmen im Kopf des Angeklagten

Plus Für das Opfer kam die Messer-Attacke "aus dem Nichts". Dass Kamal H. ins Gefängnis muss, ist nach dem dritten Prozesstag am Landgericht Ulm unwahrscheinlich.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Das schwarze T-Shirt hängt weit am Körper von Kamal H. Es ist der dritte Verhandlungstag am Landgericht Ulm – und der erste, an dem der 37 Jahre alte Angeklagte keinen blauen Gefängnisoverall trägt. Kamal H., der einem Kollegen im Ulmer Schlachthof den Hals aufgeschnitten haben soll, ist aus dem Gefängnis in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Dort, so hat er es dem psychiatrischen Gutachter berichtet, schließe er das Fenster seiner Einzelzelle und erhöhe die Lautstärke seines Fernsehers so lange, bis er keine Stimmen mehr höre. Angeklagt worden ist Kamal H. wegen versuchten Mordes. Ob dieser Vorwurf Bestand hat, ist inzwischen zumindest unsicher.

Der 37 Jahre alte Mann soll am 23. Dezember 2022 gegen 13.30 Uhr einem drei Jahre jüngeren Kollegen mit einem Messer den Hals von hinten nach vorn aufgeschnitten haben. Anschließend soll er mit dem Messer in der Hand Richtung Ausgang gegangen sein – entschlossen und bestimmt. Er habe wohl versucht, das Opfer einzuholen, interpretiert eine Mitarbeiterin des Schlachthofs als Zeugin. Allerdings wählte Kamal H. offenbar einen anderen Weg. Das Gericht könnte das als Rücktritt vom Mordversuch werten, dann könnte H. wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt werden. Dass er ins Gefängnis kommt, ist nach dem Gutachten des Neu-Ulmer Psychiaters Dr. Mouayad Enjaieh ausgeschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen