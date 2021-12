Der Schmuck ist futsch: 83-Jähriger aus Ulm wird Opfer von Telefonbetrügern

Er denkt, er bringe seinen Schmuck in Sicherheit. Doch jetzt ermittelt die Polizei. Ein 83-Jähriger aus Ulm wird Opfer von Telefonbetrügern.

Ein 83-jähriger Senior aus Ulm ist Opfer von Betrügern geworden. Nach Angaben der Polizei übergab der Mann einem Unbekannten seinen Schmuck.

Der 83-Jährige wurde am Samstag von Unbekannten angerufen. Sie gaben sich als Polizisten aus. Angeblich sei in der Nähe eingebrochen worden, und die Täter hätten es nun auf ihn abgesehen, so die Anrufer. Um seine Habe vermeintlich in Sicherheit zu bringen, übergab er, auf Anweisung der Täter, einem Fremden gegen 23 Uhr seinen Schmuck.

Später kamen dem Senior Zweifel, und er wandte sich an die richtige Polizei und erstattete eine Anzeige. Die ermittelt nun. (AZ)