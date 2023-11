Ulm

Der Sportpark des SSV bleibt weiter auf Eis

Plus Selbst in einer abgespeckten Variante ist der "Beurer Sportpark" für den größten Sportverein der Region derzeit nicht zu finanzieren. Aufgeben will der SSV aber nicht.

Auf sein "Jahrhundertprojekt", so wie SSV-Präsident Willy Götz einst den seit Jahren geplanten "Beurer-Sportpark" nannte, muss der Verein mit knapp 12.000 Mitgliedern weiter warten. Das wurde auf der Jahreshauptversammlung in der Jahnhalle deutlich.

„Die Preis- und Zinsentwicklung hat sich einigermaßen stabilisiert“, sagte Präsident Willy Götz. Zwischenzeitlich sei gar darüber nachgedacht worden, die Gaststätte dem Rotstift zu opfern. Auf die zu verzichten, bedeute mehr Sportfläche und weniger Kosten. Aber die Hochrechnung sei immer noch nicht befriedigend gewesen. Nach ursprünglicher Planung sollten sich die Gesamtkosten auf mehr als 12 Millionen Euro belaufen, davon trägt der Verein selbst fünf Millionen Euro. Die restlichen sieben Millionen Euro will die Stadt Ulm bezuschussen. Dann explodierten die Baupreise.

