Der Ulmer Gartenspezialist Gardena wächst und gedeiht auch in Krisenzeiten

Lokal Die schwedische Konzernmutter Husqvarna hat am Standort in Ulm Großes vor. Gleiches gilt auch für das Thema Nachhaltigkeit und die Erschließung neuer Geschäftsfelder.

Krisen gibt es mehr als genug: von Corona, Krieg bis zum Klimawandel. Es gibt wohl nicht viele Unternehmen, die selbst in solchen Zeiten vor Optimismus strotzen. Die Ulmer Marke Gardena, unter dem Dach des schwedischen Konzerns Husqvarna, gehört dazu.