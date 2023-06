Der Ulmer Hocker: Auf den Spuren einer Design-Ikone

Plus Das HfG-Archiv widmete dem Ulmer Hocker eine eigene Ausstellung. Nun ist der Katalog dazu erschienen, der Wissenswertes und Überraschendes zu dem Designklassiker bereithält.

Es muss nicht immer kompliziert sein - dafür ist der Ulmer Hocker das beste Beispiel. Drei Bretter und ein Rundstab, mehr ist im Wesentlichen nicht dran an diesem Designklassiker. Erfunden wurde er an der Ulmer Hochschule für Gestaltung, der HfG, wo es 2021 auch eine Ausstellung zu diesem Möbel gab. Noch mehr über diesen besonderen Hocker erfahren Designinteressierte nun aus dem gut 300 Seiten starken Begleitkatalog zur Ausstellung.

„Idee, Ikone, Idol“ war der Untertitel der Schau und beschreibt jetzt auch im Buchtitel die Bedeutung des Hockers. "Ikone" und "Idol" - große Worte, mit denen die Autoren da aufwarten und die sie auch mit Inhalt zu füllen wissen. Professor Thomas Hensel (Hochschule Pforzheim), Dr. Martin Mäntele (Leiter des HfG-Archivs) und Viktoria Lea Heinrich haben zusammen am Katalog gearbeitet.