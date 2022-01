Ulm

12:01 Uhr

Ulmer Münsterturm öffnet nach Sanierung wieder – aber nur teilweise

Plus Schäden sind behoben, Gefahren gebannt. Der Münsterturm öffnet am Samstag wieder, aber noch nicht uneingeschränkt. Was dahintersteckt und wie es weitergeht.

Von Dagmar Hub

Wie lange es noch dauern wird, bis Besucherinnen und Besucher den Hauptturm des Ulmer Münsters wieder bis ganz oben besteigen und an schönen Tagen die Aussicht bis zu den Alpen genießen können, ist noch ungewiss. Fest steht aber, so Dekan Ernst-Wilhelm Gohl, dass ab Samstag, 29. Januar, Neugierige wieder über 392 Treppenstufen bis zur Ebene auf 70 Meter Höhe aufsteigen können, auf die Höhe der Viereckgalerie, die bis zum 19. Jahrhundert die Turmhöhe darstellte. Auf dieser Höhe befindet sich auch die Türmerstube. Die demnächst beendeten Arbeiten dienen nicht nur der Instandhaltung und der Behebung von Schäden, sondern auch dem Schutz der Bürgerkirche und der Menschen vor Vandalismus.

