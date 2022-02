Ulm

vor 17 Min.

Ulmer Rabbi rechnet mit vielen jüdischen Geflüchteten aus der Ukraine

Shneur Trebnik vor der Synagoge in Ulm. Er weiß von Freunden in der Ukraine, wie kompliziert die Lage ist.

Plus Die Beziehungen des Ulmer Rabbiners Shneur Trebnik in die Ukraine sind eng. Der Geistliche weiß, dass ganze Gemeinden nun auf der Flucht sind. Andere seien gezwungen, auszuharren.

Von Dagmar Hub

Wie die Lage sein wird, wenn er am nächsten Wochenende wieder nach Ulm zurückkehrt, mag der Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik nicht einmal vermuten. Er ist mit einer Gruppe von Jugendlichen der Ulmer Gemeinde auf einer Rundreise durch Israel. Am Samstag predigte Trebnik seiner Gemeinde in der Ulmer Synagoge – zu der auch viele Menschen gehören, die aus der Ukraine stammen und dort Angehörige haben –, was er jetzt für am Wichtigsten hält: für den Frieden beten – und einen klaren Kopf bewahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen