Ulm

vor 16 Min.

Der Ulmer Stadtrat Hans-Walter Roth verlässt die CDU

Plus CDU-Urgestein Hans-Walter Roth hat seine Mitgliedschaft in der Partei gekündigt. Was führte zum Bruch?

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Es gab in den letzten Tagen Gerüchte, die der Ulmer Stadtrat Hans-Walter Roth nun bestätigt: Roth, seit Jahrzehnten mit der CDU verbunden, hat seine Mitgliedschaft in der Partei gekündigt. Über eine Fortsetzung seiner Zugehörigkeit zur Ulmer CDU-Fraktion im Gemeinderat denkt er nach.

So begründet Hans-Walter Roth seinen Austritt aus der CDU

Der sozial engagierte Ulmer Augenarzt, bekannt als Gründer der Armenklinik und als Kämpfer für Ulmer Techniksammlungen wie AEG Telefunken und Magirus, hat der Partei per Einschreiben gekündigt und begründet dies zum einen mit der Migrationspolitik der CDU und zum anderen damit, dass er im Wahlkampf zu einer Spende aufgefordert worden war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen