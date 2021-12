Ulm

Ulmer Weihnachtsmarkt 2021 ist abgebaut – doch der Ärger bleibt

Plus Nach dem Ende des Weihnachtsmarkts in Ulm haben Beschicker wie Peter Burger "den Glauben verloren". Ihr Frust sitzt tief. Gibt es wenigstens die Chance auf Corona-Hilfen?

Von Oliver Helmstädter

Der Herr der Feuerwurst ist Kummer gewohnt. "Seit zwei Jahren haben wir praktisch Berufsverbot", sagt der Chef der Firma "Burger – Zelte & Catering" im Allgäu. Doch das Aus für den Weihnachtsmarkt traf seine Firma besonders hart. Ausverkauf statt Hoffnungsschimmer. Die Würste und andere verderbliche Waren wurden am vergangenen Wochenende am Firmensitz in Weinried/Öberschönegg verkauft. Zumindest ein Teil. "Die Resonanz war überwältigend", sagt Burger. Doch der Firma kann auch dieser Sonderverkauf nicht wirklich aus dem tiefen Tal helfen. Burger spricht von einem Verlust über "Zig-Tausende"-Euro. Über die Unterstützung vom Staat ist nun ein Streit entbrannt.

