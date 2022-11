Ulmer Weihnachtsmarkt geht 2022 (fast) ohne Einschränkungen an den Start

Nach dem Corona-Abbruch im vergangenen Jahr und der Absage 2020 steht nun ein regulärer Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz in Ulm an. Doch nicht alles ist wie früher.

Ob wie vor der Pandemie über eine Million Menschen den Ulmer Weihnachtsmarkt besuchen werden? Das weiß auch Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch nicht. Doch das Stadtoberhaupt weiß, dass die Voraussetzungen für den adventlichen Budenzauber lange nicht mehr so gut waren. In vielerlei Hinsicht: "Wir haben etwa eine tolle Parkplatzsituation."

Mit der Eröffnung der Tiefgarage am Hauptbahnhof und ihren 540 Stellplätzen habe sich die Situation für auswärtige Besucher und Besucherinnen, die mit dem Auto kommen, erheblich verbessert, wenn am Montag, 21. November, die 38. Ausgabe des Ulmer Weihnachtsmarkts eröffnet. Als optisch deutliche Verbesserung hob Jürgen Eilts, der Chef der veranstaltenden Ulmer Messegesellschaft, den Abschluss der Baustelle des Ex-Abts am Ulmer Münsterplatz hervor. Und auch die Pandemie dürfte dem Magnet in der Ulmer Innenstadt dieses Jahr keinen Strich durch die Rechnung machen: Nach umständlichen pandemiebedingten Zugangskontrollen im vergangenen Jahr - samt nachffolgendem Abbruch - kann 2022 wieder ein Weihnachtsmarkt wie in Vorkrisenzeiten stattfinden: ohne Zugangskontrollen, ohne Maskenpflicht.

Der Glasbläser fehlt dieses Jahr auf dem Münsterplatz in Ulm

"Die zwei Jahre haben uns mürbe gemacht", sagte Czisch bei der Vorstellung des diesjährigen Konzepts. Die Routine, die sich nun wieder in vielen Dingen einstelle, empfinde er als Genussmittel. Wenn da nicht die Energiekrise die Routine schon wieder empfindlich stören würde: Am sichtbarsten wird die durch die Abwesenheit des Show-Glasbläsers.

Nach 30 Jahren auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt wird die Wertheimer Glaskunst dieses Jahr nicht vertreten sein. Ein Stand, der in wenigen Wochen mit bis zu 40.000 Kilowattstunden so viel Energie wie zwei Wohnungen im Jahr verbrauche, sei "nicht vertretbar". Czisch hofft, dass die Glasbläser im kommenden Jahr - womöglich mit neuer, energiesparender Technik, wieder kommen können.

Feuerwurst und Co wird es hier auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt ab Montag wieder geben. Foto: Oliver Helmst�dter

Sichtbar wird die Energiekrise auch an der vollständigen Umstellung auf LEDs und einer Reduzierung der Beleuchtung. Schmückende Lichter leuchten nur noch ab der Dämmerung von 16 Uhr bis zum Schluss des Marktes um 20.30 Uhr. Früher leuchteten sämtlich Lichter ganztägig auch bis weit nach Schluss des Marktes.

Was kostet die Tasse Glühwein auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt?

Weniger Licht und höhere Preise? Wie Messe-Chef Eilts betonte, würden die Besucher und Besucherinnen nur mit "moderaten" Preiserhöhungen konfrontiert. Zentral dafür sei die Erhöhung der Standgebühren von zwei Prozent weiter unter der Inflationsrate und ein vor der Krise abgeschlossener Stromliefervertrag.

Der Preis für eine Tasse Glühwein rangiert wie im vergangenen Jahr zwischen vier und 6,50 Euro für die edleren Varianten. Die edlen Lebkuchen aus der Dolcier-Manufaktur von Benjamin Rau sind kaum teurer geworden: mit 3,80 Euro kosten die edlen Stücke nur 30 Cent mehr als im vergangenen Jahr. Leicht sei das für den Memminger, der immer mindestens 70 Prozent der teuren Haselnüsse als Anteil verwendet, nicht.

Das sind die neuen Stände auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt

Rau mit seiner Dolcier-Manufaktur ist inzwischen ein alter Hase auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Doch es gibt auch neue Stände: Etwa die "Fromagerie und Feinkost" von Nico Maulick, der mit seinem Team bereits vom Ulmer Wochenmarkt bekannt ist. Mit Raclette-Broten und Co möchte der aus Raum Böfingen stammende Händler den Weihnachtsmarkt um vegane und vegetarische Varianten bereichern. Dazu gehört mit Cidre neben dem Glühwein und erwärmten Gin-Mixturen auch ein neues Heißgetränk. Weitere neue Stände sind:

Perlkönig (Perlen, Schmuck, die am Stand kombiniert werden), Stand 7a

Papierartisten (Papierbastelsets mit regionalen Motiven), Stand 13a

Artsy Wish Olive Wood Factory (Olivenholzartikel aus Bethlehem), Stand 18

Rothenburger Bonbonmanufaktur (Schauproduktion), Stand 27

Studi de Arte (Berufsbilder im mittelalterlichen Stil), Stand 33

Heimreise (Räucherwaren, Klangschalen, Gewürze), Stand 73

German Odenbach (Fruchtgummis, Sirups, Marmeladen), Stand 116

Tupperware (Haushaltswaren aus Kunststoff), Stand 119

Die Sonderbereiche zeigen sich in diesem Jahr auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt wie in Vor-Corona-Zeiten. Insbesondere lockt die Märchenjurte wieder vor den Wittlinger Platz am Neuen Bau. An Werktagen nachmittags und an den Wochenenden tagsüber werden Schauspielende der Ulmer Jungen Bühne neben dem Kaminofen in der Jurte Märchen und Geschichten erzählen. Es gibt keinen Vorverkauf und keine Reservierungen (außer für Schulklassen an Vormittagen unter der Woche). Montag bis Freitag: 16.30 Uhr, Samstag: 12.30, 13.30 und 16.30 Uhr. Sonntag: 11, 13, 14.30 und 16.30 Uhr.

Rund um den höchsten Kirchturm der Welt präsentieren 120 Stände Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, Geschenkideen und kulinarische Spezialitäten. Der Märchenwald gehört dazu. Foto: Oliver Helmst�dter

Der Märchenwald hält alle Klassiker aus den vergangenen Jahren parat: die echte Dampflokomotive und eine (Kunst-)Eisbahn fürs Eisstockschießen. Klar, auch die Steiff-Schauhütte ist am Start, wenn der Ulmer Weihnachtsmarkt am Montag, 21. November, um 19 Uhr startet. Traditionell geht es am Montag nach Totensonntag los. Das heißt, der Weihnachtsmarkt dauert dieses Jahr 32 Tage bis Mittwoch, 21. Dezember. Das ist vergleichsweise lang: Im kommenden Jahr werden es nur 26 Tage sein.