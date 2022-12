Der Ulmer Weihnachtsmarkt peilt wieder die Millionenmarke an

Plus Die Großveranstaltung auf dem Ulmer Münsterplatz geht in die letzte Woche. Die Veranstalter bilanzieren und beschäftigen sich bereits mit der kommenden Eisbahn.

Ein zuverlässiger Indikator für die Zugkraft des Ulmer Weihnachtsmarkts ist nach Aussage von Stammgästen die Auslage der Dolcier-Manufaktur. An etlichen Tagen waren die Memminger Edel-Lebkuchen praktisch ausverkauft. Das heißt: Er zieht, der Ulmer Weihnachtsmarkt.