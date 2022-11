Ulm

vor 59 Min.

Neue Beschicker, Krise, Weihnachtsmarkt: So steht es um den Wochenmarkt

Plus Trotz steigender Energiepreise und Personalmangel zeigen sich die Beschicker des Ulmer Wochenmarkts zufrieden. Gute Nachrichten gibt es auch für den Weihnachtsmarkt.

Von Jonas Klimm Artikel anhören Shape

Am südlichen Münsterplatz beginnen bereits die Aufbauarbeiten für den Ulmer Weihnachtsmarkt, der ab dem 21. November in altbekannter Form ablaufen soll. "Wir haben dieses Jahr beste Rahmenbedingungen", konstatiert Messe-Chef Jürgen Eilts rund eineinhalb Wochen vor Startschuss. Es gebe so gut wie keine Baustellen mehr, auch die Corona-Pandemie scheine für Veranstaltungen unter freiem Himmel keine Probleme zu bereiten. Für den Ulmer Wochenmarkt, der stets mittwochs und samstags stattfindet, hat das Großereignis konkrete Folgen – trotzdem sollen die Beschickerinnen und Beschicker nicht darunter leiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen