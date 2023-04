Der verkaufsoffene Sonntag lockt die Massen nach Ulm

Trotz Schmuddelwetter war die Ulmer Innenstadt so voll wie schon lange nicht mehr.

Wenn die Kassen der Ulmer Händler und Händlerinnen am Sonntag ähnlich voll waren wie die Fußgängerzone in der Innenstadt, dann dürften sie zufrieden sein. Als am Nachmittag sogar ansatzweise die Sonne rauskam, füllten sich sogar die (wenigen) geöffneten Straßencafés im Außenbereich.

19 Bilder So war der verkaufsoffene Sonntag in Ulm Foto: Oliver Helmstädter

Über viel Publikumsverkehr freuten sich die Autohäuser, die mit ihrem "Autofrühling" an Münsterplatz, Sedelhöfen und anderen Teile der Fußgängerzone gängige und auch ungewöhnliche Autos ausstellten. Von groß, wie der Porsche Panamera, bis winzig, wie der Opel E-Rocks, ein elektrisches Leichtkraftfahrzeug, das man mit dem Roller-Führerschein schon ab dem 15. Lebensjahr fahren darf.

Nicht nur die Blicke, sondern auch die Ohren zog Luka Vucinic auf sich. Der in Málaga (Spanien) aufgewachsene Wahlschwabe verwandelte den Münsterplatz in einen Konzertsaal.

Die Ulmer Citymanagerin Sandra Walter zeigt sich "sehr zufrieden" mit der Frequenz. Es sei mehr los gewesen als im vergangenen Jahr.