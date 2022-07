Der Verkehrsverbund Ding ist ein Erfolgsmodell – doch da ginge noch mehr

Lokal Ding vernetzt die Region, die Fahrgastzahlen steigen außer in Corona-Jahren. Doch es gäbe Wege, noch mehr Menschen zu überzeugen – auch im ländlicheren Bereich.

Der Verkehrsverbund Ding ist ein Erfolgsmodell, schon allein weil er die Realität nimmt, wie sie ist. Die Landesgrenze spielt für viele Menschen im Alltag keine Rolle, nicht beim Arbeiten, nicht beim Einkaufen, nicht in der Freizeit. Und nicht beim Nahverkehr, für den im Kreis Neu-Ulm die gleichen Fahrscheine gelten wie im benachbarten Baden-Württemberg. Doch da ginge noch mehr.