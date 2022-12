Der Weihnachtsmann besucht den Ulmer Weihnachtsmarkt

Der besondere Empfang vor dem Eingang des Ulmer Weihnachtsmarkts kommt vor allem bei Kindern an. Der Budenzauber selbst läuft gut, die nächste Aktion wartet.

Der Weihnachtsmann und sein Engel haben am Dienstag vor dem Eingang des Ulmer Weihnachtsmarkts auf große und kleine Besucherinnen und Besucher gewartet. "Super" sei es gewesen, fand der elfjährige Mathis aus Ulm, der für ein Foto mit dem weihnachtlichen Duo posierte. Auch viele andere Kinder kamen. Manche wagten sich nur vorsichtig nach vorne, andere kletterten dem Mann im roten Gewand sofort auf den Schoß. Am Donnerstagabend endet der Budenzauber auf dem Münsterplatz – das Gleiche gilt für den Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm.

Was das Wetter anging, gab es in der letzten Woche so ziemlich alles, was der Winter zu bieten hat: Eisregen, Schnee und teilweise zweistellige Minusgrade. Trotzdem: Der Weihnachtsmarkt konnte an allen Tagen stattfinden. Das sei vielen helfenden Händen zu verdanken gewesen, die rechtzeitig geräumt, Flächen enteist und gestreut hätten, sagt Jürgen Eilts von der Ulm-Messe. Der Markt-Organisator ist froh, dass die erforderlichen Handwerker immer rechtzeitig zur Stelle waren, um eine reibungslose Wasser- und Stromversorgung der Stände sicherzustellen. Trotz des heftigen Winterwetters, das nach Mutmaßungen der Stadt einige Gäste vom Besuch auf dem Münsterplatz abgehalten hat, überwiege weiterhin Zufriedenheit. "Die etwas schwächere Frequenz hat der guten Stimmung offensichtlich keinen Abbruch getan", beschreibt Eilts die Situation. Am Donnerstagabend um 20.30 Uhr endet die in diesem Jahr 32-tägige Marktzeit.

Kaufleute in der Ulmer City zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft

Citymanagerin Sandra Walter berichtet, die Ulmer Fußgängerzone sei am vierten Adventssamstag erneut gut besucht gewesen, wenn auch nicht auf dem Niveau wie vor der Pandemie. "Trotzdem sind wir in Summe zufrieden mit dem Vorweihnachtsgeschäft. Die Kaufbereitschaft der Menschen ist trotz der angespannten Situation nach wie vor gegeben – wenn auch nicht uneingeschränkt, wie noch 2019", berichtet sie. Über die Kampagne "Im Herzen von Ulm", die gemeinsam von der Stadt Ulm, dem Ulmer City Marketing und den SWU zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt ins Leben gerufen wurde, gab es zusätzlich einige vorweihnachtliche Aktionen: Immer donnerstags und samstags waren und sind beispielsweise die "Im Herzen von Ulm"-Engel unterwegs und heißen die Menschen in der Innenstadt mit Decken, Wärmflaschen und Kerzen willkommen. Die gleichen Geschenke verteilten Weihnachtsmann und Engel, organisiert hat diese Aktion die Agentur Wild Emotion Events aus Senden.

Die Polizei zeigte wieder mit uniformierten Streifen Präsenz, war aber auch mit zivilen Kräften unterwegs und berichtete von einer ruhigen Woche. Alles andere als ruhig war es vor allem am Wochenende dagegen in den Ulmer Parkhäusern. Bereits um 10 Uhr meldete das Parkleitsystem "0 freie Plätze" für die Tiefgarage Rathaus, zwei Stunden später waren auch die übrigen Parkhäuser am Altstadtring weitgehend belegt. Eine nennenswerte Anzahl freier Parkplätze gab es nur noch im Parkhaus Nord am CCU. "Das Parkhaus bei Basteicenter ist gefühlt zu weit weg", sagt PBG-Betriebsleiter Klaus Linder, der diesem Eindruck widerspricht. "Von dort sind es auch nur zehn Minuten bis zur Frauenstraße."

Nach dem Ulmer Weihnachtsmarkt wird eine Eislauffläche aufgebaut

Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor der Schlittschuhbahn: Ab dem 2. Januar, wenn längst alle Stände und die lebendige Krippe auf dem Platz vor dem Münster abgebaut sind, wird es auf dem Südlichen Münsterplatz eine Eislauffläche geben. Damit beginnt dieses Angebot einige Tage später als zunächst geplant. Bis zum 15. Januar soll die aus gleitfähigem Kunststoff bestehende, 200 Quadratmeter große Schlittschuhbahn, täglich von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet haben. Eintritt wird nicht erhoben. Schlittschuhe können vor Ort gegen Gebühr ausgeliehen werden. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt: Besucherinnen und Besucher können sich mit Herzhaftem, Süßem und warmen Getränken versorgen. (AZ/mase)