Deutscher Krebspreis geht an Forscher der Uniklinik Ulm

Professor Alexander Kleger von der Uniklinik Ulm erhält den Deutschen Krebspreis für herausragende Leistungen im Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Eine große Ehre für den Direktor des Instituts für Molekulare Onkologie und Stammzellbiologie am Universitätsklinikum Ulm (UKU): Für seine wegweisenden und innovativen Forschungsansätze in der Krebsmedizin erhält Professor Alexander Kleger den Deutschen Krebspreis 2023 in der Kategorie „Experimentelle Forschung“.

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine aggressive Tumorform

Diese richtet ihren Blick speziell auf die Grundlagenforschung. Mit der Auszeichnung würdigen die Deutsche Krebsgesellschaft und die Deutsche Krebsstiftung seine herausragenden Leistungen. Bei seiner Forschung konzentriert sich Kleger vor allem auf den Bauchspeicheldrüsenkrebs. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er in diesem Bereich innovative Krankheitsmodelle und personalisierte Therapien, um die zugrunde liegenden Ursachen von Bauchspeicheldrüsenerkrankungen zu entschlüsseln.

Seine Ergebnisse dienen dazu, die Entstehung von Krebsvorstufen besser beobachten zu können und maßgeschneiderte „Modelltumore“ für die weitere Forschung zu schaffen. Da das Pankreaskarzinom zu den aggressivsten Tumorformen zählt und in Deutschland zunehmend häufiger vorkommt, ist die experimentelle Forschung Klegers auch klinisch von hoher Relevanz. (AZ)