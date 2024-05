Die 2,2-Millionen-Euro-Goldmünze ist in Ulm angekommen

Eine Münze im Wert von 2,2 Millionen Euro ist in Ulm am Dienstag zu besichtigen. Die Sicherheitsmaßnahmen dürften immens sein, sind aber kaum sichtbar.

Kein Mann, keine Frau steht mit Maschinengewehr am Eingang. Die Tür ist offen, der Weg zum Schatz ist frei. Auch das Security-Personal im Inneren der neuen Filiale von Pro-Aurum ist nicht auffälliger als in einer Bank. Selbst wenn da keine Münzen in Millionenwert stehen.

Berühren dürfen die Besucher und Besucherinnen "Big Phil" nicht, die einzige von insgesamt 15 dieser je geprägten Münzen, die nicht auf Nimmerwiedersehen in einem Tresor verschwunden ist. Und selbst der Beschäftigte, der das gute Stück zum An- und Abtransport in einen einen mit Samt beschlagenen Koffer legt, trägt weiße Handschuhe.

Angefasst werden darf aber ein echter 20 Kilo-Goldbarren. Der hat etwa die Größe, wie sie aus dem Goldspeicher von Dagobert Duck bekannt sind und ist immerhin 1,5 Millionen Euro wert.

"Big Phil" in Ulm ist am Dienstag zu sehen

Doch der große Nachbar ist schwerer: Der „Big Phil“ wiegt 31 Kilogramm, misst 37 Zentimeter im Durchmesser und hat einen Nennwert von 100.000 Euro, das pure Gold würde allerdings 2,2 Millionen Euro in die Kasse spülen.

Riesen-Goldmünze im Pro-Aurum-Laden (von links): Diego Schulz Alexander Raitbaur und Mustafa Karakus Foto: Alexander Kaya

Verantwortlich für die Sicherheit und Transport sei ein "Wert-Logistiker", wie Filialleiter Alexander Raitbaur sagt. Ansonsten dürfe er sich nicht zu Sicherheitsmaßnahmen äußern. "Sie können davon ausgehen, dass wir sehr, sehr gut abgesichert sind." Nervös sei er nicht, weil ein Millionenschatz in seinem Ausstellungsraum in der Neuen Straße in Ulm lagert. "Man gewöhnt sich dran." Die Rekordmünze wird nur am 14. Mai in der neu eröffneten Filiale von Pro Aurum in Ulm (Neue Straße 44) ausgestellt.

Sicherheit wird hier auch großgeschrieben werden, wenn "Big Phil" wieder weg ist: Ulmer Filiale bietet neben dem Gold-Verkauf auch eine hauseigene zertifizierte Schließfachanlage in verschiedenen Größen zum Einlagern persönlicher Wertsachen. Doch für die 2,2-Millionen-Euro-Münze wäre das nichts: Deren Inhalt genießt nämlich nur einen pauschalen Versicherungsschutz in Höhe von 30.000 Euro. "Kann aber bei Bedarf problemlos erhöht werden", betont der Filialleiter.