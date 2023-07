Ulm

Die alternative Schwörrede ist Geschichte – entsteht eine neue Tradition?

Plus Die von Rudolf Dentler begründete alternative Schwörrede war für viele Schlusspunkt des Schwörmontags in Ulm. Damit ist nun Schluss. Doch es gibt neue Ideen.

Von Dagmar Hub

Am Ende dieser Tradition ist nicht die Pandemie schuld: Ira Dentler, Tochter des 2006 verstorbenen Schmuckphilosophen Rudolf Dentler, sieht keine Chance mehr, die Tradition der Dentler-Preis-Verleihung an verdiente Bürgerinnen und Bürger samt alternativer Schwörrede fortzusetzen. Zu dicht ist das Gedränge im Bereich um die Goldschmiede Dentler am Schwörmontagabend. Zu viele oft betrunkene Passanten und die Musik aus der Gastronomie verursachen einen zu hohen Geräuschpegel.

"Leider gibt es für uns keine Alternative", sagt Ira Dentler. Ihre Mutter Gisela, Witwe von Rudolf Dentler, hätte die Tradition gerne beibehalten, man wich vor der Pandemie auch schon auf den Samstag der Lichterserenade aus. Doch auch da tobt inzwischen bereits die Party in den Altstadtgassen. So endet mit der Entscheidung der Familie eine Ulmer Tradition, die 1976 mit der ersten Rede des Goldschmieds begann – damals noch aus dem Fenster über dem Verkaufsraum an der Gerbergasse. Den Thron in gut fünf Metern Höhe an der Außenwand der Goldschmiede, von dem aus die Reden später vor einer dichten Traube von Zuhörerinnen und Zuhörern gehalten wurden, gibt es seit 1989.

