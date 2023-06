Die B-10-Baustelle im Ulmer Norden wird pünktlich fertig

Die Sperrung der B10 zwischen Uni und der A8-Anschlussstelle Ulm-West wird am Donnerstag aufgehoben. Doch die nächste Baustelle folgt sogleich.

Seit drei Wochen ist die B10 in Richtung Norden zwischen der Ausfahrt Universität und der A8-Ausfahrt Ulm-West gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen seither Umwege fahren, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führt. Jetzt nähern sich die Bauarbeiten dem Ende. Wie das zuständige Regierungspräsidium Tübingen mitteilte, werden sie am Donnerstag, 15. Juni, abgeschlossen. Der Streckenabschnitt werde im Laufe des Donnerstagabends (ab circa 18 Uhr) wieder für den Verkehr freigegeben.

Die nächste Baustelle wird an der Europastraße in Neu-Ulm eingerichtet

Für alle, die regelmäßig auf der Bundesstraße unterwegs sind, dürfte die Freude darüber aber nur von kurzer Dauer sein. Denn bereits am Freitag, 16. Juni, geht es mit der nächsten Baustelle weiter, diesmal auf der Europastraße in Neu-Ulm. Dort wird die stark geschädigte Fahrbahndecke zwischen dem Kreisverkehr Wiblinger Straße und der Memminger Straße gerichtet. Wenn alles planmäßig verläuft, sollen die Arbeiten bis Sonntag, 25. Juni, abgeschlossen sein.

Gearbeitet werde rund um die Uhr, auch an den Wochenenden, teilte das staatliche Bauamt Krumbach mit. Laut der Behörde wird die Europastraße während der Arbeiten abschnittsweise gesperrt. Insbesondere an den Wochenenden seien auch Vollsperrungen erforderlich. (AZ)