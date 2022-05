Inflation und Ukraine-Krieg: So steht es um die Deutsche Bank in Ulm

Die Deutsche Bank in Ulm erzielt ein sehr gutes Ergebnis – obwohl die Probleme nicht kleiner werden.

Die Deutsche Bank in Ulm hat sich im Geschäftsjahr 2021 in einem weiterhin herausfordernden Umfeld sehr gut entwickelt und damit ihre starke Position in der Region weiter ausgebaut. Das unterstreichen die wichtigsten Geschäftszahlen der Bank.

So ist das Geschäftsvolumen, also die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, zum 31. Dezember 2021 im Marktgebiet Württemberg Ost um 10,3 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro gewachsen, in Ulm um 7,8 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Die Deutsche Bank betreute in der Region Württemberg Ost Ende 2021 rund 820.350 Kunden, davon rund 27.150 in Ulm.

Sorgen: Pandemie, niedrige Zinsen, steigende Inflation und Krieg in der Ukraine

Stephan Hinz, Leiter des Privatkundengeschäfts im Marktgebiet Württemberg Ost: „Die Corona-Pandemie, niedrige Zinsen, steigende Inflation und jetzt der furchtbare Krieg in der Ukraine: Das Marktumfeld, in dem wir uns derzeit bewegen, ist denkbar schwierig. Dennoch haben wir das Geschäftsjahr 2021 sowie die ersten Wochen des neuen Jahres sehr erfolgreich abgeschlossen."

Deutsche Bank: Kundschaft will in Ulm mehr Nachhaltigkeit

Die Kundinnen und Kunden in Ulm würden ein hohes Interesse für nachhaltige Investments und Finanzierungen zeigen. Aktuell beschäftigten alle aber vor allem die Entwicklungen in der Ukraine und die Folgen für unsere Mitmenschen. Inflation und die Ukraine treiben Anleger um. Bei der Geld- und Vermögensanlage war die Beratung bei den Ulmern besonders gefragt. „Neben den Folgen der Corona-Pandemie dominieren Fragen rund um die steigende Inflation die Gespräche. In den vergangenen Wochen mehren sich die Anfragen nach der geeigneten Vermögensstrategie in der Ukraine-Krise“, so Hinz. Insgesamt setzte sich bei den Ulmern der Trend zu Aktien und Aktienfonds fort. Hinz: „Aktien können bei steigender Inflation einen gewissen Schutz bieten. Bei den derzeitigen volatilen Märkten setzt dies aber Geduld und einen mittelfristigen Anlagehorizont voraus.“

Deutsche Bank in Ulm verdient mit Aktien

Bei der Anlage in Kapitalmarktprodukte blickt die Deutsche Bank in Ulm auf ein sehr gutes Jahr zurück. Das Depotvolumen hat sich im Marktgebiet Württemberg Ost zum 31. Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 21,3 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro deutlich erhöht. In Ulm lag das Depotvolumen bei 454 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 18,3 Prozent. Das Einlagenvolumen betrug im Marktgebiet Württemberg Ost rund 4,3 Milliarden Euro, davon in Ulm rund 933 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von 8,1 Prozent in der Region Württemberg Ost und von 4,9 Prozent in Ulm.

Immer häufiger beschäftigen sich die Kunden mit nachhaltigen Geldanlagen, bei denen die Kriterien Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG) im Mittelpunkt stehen. „Es ist unser Ziel, in jeder Kategorie der Vermögensanlage mindestens ein nachhaltiges Finanzprodukt anzubieten", sagt Stephan Hinz.

Die Deutsche Bank zeige in Ulm auch nach außen, wie wichtig Nachhaltigkeit für sie ist. Ihre Filiale am Münsterplatz habe sie im vergangenen Jahr in eine „grüne“ Filiale umgewandelt und im Foyer eine große Echt-Moos-Wand aufgestellt. Im Laufe des Jahres 2022 sollen die Filialen der Deutschen Bank größtenteils in „grüne“ Filialen umgewandelt werden. Im Jahr 2021 waren es bereits 143 Filialen.

Kreditgeschäft auch bei der Deutschen Bank in Ulm stark

Das Kreditgeschäft hat sich im Jahr 2021 sehr positiv entwickelt, besonders bei Baufinanzierungen und gewerblichen Krediten. Das Kreditvolumen betrug zum 31. Dezember im Marktgebiet Württemberg Ost rund 3 Milliarden Euro, davon in Ulm 320 Millionen Euro. Das bedeutet ein Plus von 2,7 Prozent im Marktgebiet Württemberg Ost und von 3,0 Prozent in Ulm. Das Marktgebiet verspürt bei den Privatkrediten weiterhin eine hohe Nachfrage.

„Wir begleiten kleine und mittelständische Unternehmen, wenn es darum geht, aus einem starken deutsch-europäischen Netzwerk heraus auf dem Weltmarkt zu agieren – mit wachsendem Erfolg“, so Oliver Riedinger, der für die Unternehmensbank in Ulm verantwortlich ist. Trotz eines schwierigen Umfelds stiegen Gesamtertrag und Kreditvolumen gegenüber dem Vorjahr deutlich.

Besonders erfreulich: Die Erträge im Geschäft mit dem Mittelstand erhöhten sich um acht Prozent. „Natürlich beschäftigen sich unsere Geschäftskunden intensiv mit den Folgen des Ukraine-Krieges“, so Oliver Riedinger. (AZ)