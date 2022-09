Die Bundesfestung hat jetzt wieder ein Blockhaus – mit Hilfe aus Neu-Ulm

Lokal 20 Jahre nach der Idee nähert sich die Rekonstruktion des Blockhauses beim Festungsmuseum Fort Oberer Kuhberg der Vollendung. Nun wurde das Richtfest gefeiert.

Nach wenig mehr als hundert Jahren nach dem Abriss des zur Bundesfestung Ulm gehörenden Blockhauses wird sich bald ein Traum des Förderkreises Bundesfestung erfüllen: Endlich wird es ein trockenes Archiv geben, wenn das Haus im kommenden Jahr eingeweiht werden wird.