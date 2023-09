Die Bundesfestung nachts neu entdecken

Eine "Nacht des offenen Denkmals" veranstaltet der Förderkreis Bundesfestum Ulm. Das Fort Oberer Eselberg erstrahlt diesen Samstag in einem neuen Licht.

Am Sonntag findet der Tag des offenen Denkmals statt; er steht unter dem Motto "Talent Monument". In Ulm, Neu-Ulm und im Landkreis sind viele Denkmale gratis zugänglich und erwarten die Besucherinnen und Besucher mit interessanten Informationen. Eine Besonderheit bietet der Förderkreis Bundesfestung Ulm: Im Fort Oberer Eselsberg gibt es bereits am heutigen Samstagabend die "Nacht des offenen Denkmals".

Führungen bei Kerzenschein durch die Ulmer Bundesfestung

Am Vorabend des bundesweiten Tages des offenen Denkmals beleuchten Förderkreis-Mitglieder Teile des Forts Oberer Eselsberg an der Manfred-Börner-Straße mit Kerzen und anderen Effekten und lassen damit das Gewölbe in einem anderen Licht erscheinen, als man es bei einer Tagführung erleben würde. Ab 20 Uhr bis Mitternacht ist das Fort auf diese Weise zu erleben - mit Führungen, deren Häufigkeit am Bedarf des Publikumszuspruchs orientiert sein werden. Eine Überraschung gibt es zudem für an diesem nächtlichen Angebot Interessierte: Es werden nicht nur Speisen und Getränke angeboten, sondern man kann auch Mitgebrachtes auf einem Grill selbst zubereiten.

Das Fort Oberer Eselsberg liegt zwischen der Ulmer Universitätsbibliothek und dem Oberberghof verborgen im Wald. Erbaut wurde es in den Jahren 1883 bis 1887 und zählt damit zur zweiten Bauphase der Ulmer Festung. Es ist ein kleines Artilleriefort samt zugehöriger Infrastruktur, das gleichzeitig eine zweistöckige Kehlkaserne war. Noch zu Beginn des Ersten Weltkrieges wurden die Grabenwehren mit Beton verstärkt.

Derzeit macht der Förderverein in zwei Bereichen die 1904 eingebaute elektrische Alarmanlage wieder funktionsfähig. Anlagen wie das Fort Oberer Eselsberg gibt es in Deutschland nur wenige; der Förderverein bemüht sich um den Erhalt der Bausubstanz, die sich durch eindringendes Wasser verschlechtert.