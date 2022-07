Kino-Open-Air: Die Deutsche Kurzfilmtour macht erstmals Halt in Ulm

Auf dem Ulmer Eselsberg wartet ein besonderes Kino-Open-Air: Statt den neuesten Hollywood-Blockbustern sind am Freitag preisgekrönte Kurzfilme zu sehen.

Die prämierten Filme des aktuellen Deutschen Kurzfilmpreises (Lola-Filmpreis) gehen auch in diesem Jahr wieder auf eine bundesweite Kino-Tournee, die im Juli erstmals auch Station in Ulm macht. 2022 ist dabei ein besonderes Jahr für die Kurzfilmtour. Sie feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Um das zu feiern, werden nicht nur die nominierten und ausgezeichneten Filme des aktuellen Deutschen Kurzfilmpreises gezeigt, sondern auch noch mal die beiden vergangenen Jahrgänge. Kreativ, experimentierfreudig, aufrüttelnd, amüsant und äußerst unterhaltsam – so preisen die Veranstalter die Filme an.

Sechs Filme laufen beim Open Air auf dem Eselsberg in Ulm

Am Freitag, 29. Juli, werden die kurzen Filme ab auf dem Eselsberg (auf der grünen Wiese unterhalb der Merian-Schule) laufen. Insgesamt sechs Filme aus 2020, 2021 und 2022 werden auf der Kultur-Ape der Ulmer Kulturabteilung zwischen Boule-Partien präsentiert: "In den BinsenRegie" von Clara Zoë My-Linh von Arnim (nominiert in der Kategorie Spielfilm bis 10 Minuten), "Meeting" von Jannis Alexander Kiefer (Deutscher Kurzfilmpreis in Gold in der Kategorie Spielfilm bis 10 Minuten), "Favoriten" von Martin Monk (nominiert in der Kategorie Spielfilm von mehr als 10 bis 30 Minuten), "Salidas" von Michael Fetter Nathansky (nominiert in der Kategorie Spielfilm bis 10 Minuten), "Genosse Tito, ich erbe" von Olga Kosanović (nominiert in der Kategorie Dokumentarfilm bis 30 Minuten) und "Die Tinte trocknet nicht" von Felix Herrmann.

Der Deutsche Kurzfilmpreis wird seit 1956 verliehen und ist mit Preisgeldern von bis zu 275.000 Euro die wichtigste und höchstdotierte Auszeichnung für den Kurzfilm in Deutschland. Jedes Jahr im November wird er von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in fünf Kategorien vergeben. (AZ)