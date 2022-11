Die Donau in Buchstaben: Das erhofft sich das DZM vom neuen Fotopunkt

Plus Bunte Motive auf elf Styropor-Buchstaben greifen Aspekte aus der Ausstellung im Donauschwäbischen Zentralmuseum auf. Das soll beim Publikum einiges auslösen.

Eine Ulmer Schachtel auf schwarz-weißem Hintergrund, Anspielungen auf Festivals entlang der Donau, aber auch Müll. Elf Styropor-Buchstaben haben die Frauen des Forums "Migration verbindet" bemalt. Nun stehen sie als bewegliche Fotomotive im Donauschwäbischen Zentralmuseum (DZM). Wer mag, kann einen Schriftzug nach Wahl stellen und sich davor ablichten lassen. Der Fotopunkt soll dazu beitragen, dass die Ausstellung besser im Kopf bleibt. Vor allem bei jüngeren Besucherinnen und Besuchern soll er noch mehr bewirken.