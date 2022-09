Prozess in Ulm

11:30 Uhr

Die Drogen-WG in der Oststadt und die Waffen des Macheten-Mannes

Die Polizei nahm einen der überfallenen WG-Bewohner noch in der Nacht mit. Der Mann blieb für knapp 24 Stunden in U-Haft und zog danach zunächst zu seiner Mutter.

Lokal Waffen in der Sofaritze und hinter dem Schuhschrank, gratis Rauschgift für jeden, der wollte: Der Prozess zeigt die Zustände in der WG des Ulmer Macheten-Mannes.

Ob der Prozess am Landgericht Ulm enthüllen kann, warum es wirklich zu dem Raubüberfall in einer Ulmer WG kam? Zwei Bewohner wurden dabei verletzt, einer verfolgte die Verdächtigen anschließend auf offener Straße mit einer Machete in der Hand. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es um Drogenschulden ging. Einer der überfallenen Bewohner brachte vor Gericht aber eine weitere Theorie ins Spiel. Die Verhandlung zeigte, welche Zustände in der Wohnung in der Oststadt herrschten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

