Ulm

06:00 Uhr

Die einen singen in Ulm für den Frieden, die anderen beten für die Ukraine

Plus Jeden Mittwoch demonstrieren Menschen in Ulm gegen den Krieg in der Ukraine, doch ihre Forderungen gehen weit auseinander. Was treibt sie an? Ein Besuch.

Von Sebastian Mayr

Andriy Pizo hat warme Hände. Die Wetterstationen melden vier Grad unter null, der Geistliche trägt keine Handschuhe. "Ich bewege meine Finger ein bisschen", sagt er. Pizo steht oft in der Kälte, am Mittwochabend, meistens auf dem Marktplatz. Schon 44-mal haben sich Menschen in Ulm zu einer Mahnwache gegen den russischen Krieg in der Ukraine versammelt. Pizo war immer da, wenn er nicht gerade Corona hatte. Auch ein paar Hundert Meter weiter gehen Menschen gegen das Töten auf die Straße, doch mit ganz anderen Forderungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen