Die Einsteins: Nächste Woche eröffnet das neue Museum in Ulm

Plus Ulm widmet Albert Einstein und der Familie Einstein ein Museum. Wir haben vorab einen Blick hineingeworfen. Das gibt es dort zu entdecken.

Von Franziska Wolfinger

Ab kommender Woche ist Ulm um ein Museum reicher. Dann endlich eröffnet das neue städtische Museum "Die Einsteins", mit dem die Stadt auch endlich ihrem berühmtesten Sohn ein würdiges Denkmal setzen will. Doch schon allein der Name "Die Einsteins" zeigt: Es geht nicht allein um den Vater der Relativitätstheorie. Was es im neuen Museum zu sehen gibt.

Museum erzählt die Geschichte der Familie Einstein in Ulm

Viel Platz ist nicht im Erdgeschoss des "Engländers", wie das Haus in Erinnerung an ein früher dort befindliches Wirtshaus bis heute genannt wird. Dort ist das neue Museum nämlich untergebracht. Ein kurzer, aber äußerst informativer Rundgang führt durch den Raum, der auf zwei Ebenen aufgeteilt ist. In acht Themenblocks widmet sich das Museum dem Schicksal der Familie Einstein und natürlich dem Wissenschaftler Albert Einstein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

