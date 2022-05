Firma Ulrich Medical baut zusätzliches Produktionswerk im Ulmer Norden

Der Medizintechnikhersteller erweitert den Standort in Ulm-Jungingen. Das Familienunternehmen feiert im Mai Jubiläum.

Zum 110-jährigen Bestehen des Unternehmens bekennt sich Ulrich Medical klar zum Standort in Ulm. Ein zusätzliches Produktionswerk direkt auf dem Nachbargrundstück in Jungingen werde in Kürze in Betrieb gehen und für weitere Produktionskapazität sorgen, heißt es in einer Pressemitteilung zum Firmenjubiläum.

Das familiengeführte Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Kontrastmittelinjektoren und Wirbelsäulensysteme. Die Produktion erfolgt am Standort am Buchbrunnenweg im Ulmer Stadtteil Jungingen. „Der Aufbau weiterer Produktionskapazitäten spiegelt unseren nachhaltigen Wachstumskurs wider. Unser Erfolgsrezept dabei ist, das Unternehmen strategisch und vorausschauend zu lenken und uns immer wieder an neue Marktgegebenheiten anzupassen und weiterzuentwickeln“, sagt Klaus Kiesel, Geschäftsführer bei Ulrich Medical.

Ulrich Medical beschäftigt insgesamt etwa 500 Mitarbeitende

Die Produkte werden laut Ulrich Medical in enger Kooperation mit ärztlichen Beraterinnen und Beratern sowie medizinischem Fachpersonal entwickelt. „Wir legen sehr großen Wert darauf, die Expertise von Ärztinnen und Ärzten in den Produktentstehungsprozess zu integrieren“, erklärt Christoph Ulrich, geschäftsführender Gesellschafter. Ein weiterer wichtiger Grund für den nachhaltigen Erfolg über diese lange Zeit seien die Mitarbeitenden, so der Urenkel des Firmengründers: „Sie steuern nicht nur wertvolles Know-how bei, sondern bringen auch großen Einsatz und Begeisterung für ihre Arbeit mit."

Das Unternehmen beschäftigt eigenen Angaben zufolge am Hauptsitz in Ulm und in seinen beiden Tochtergesellschaften in Frankreich und den USA insgesamt circa 500 Mitarbeitende. (AZ)