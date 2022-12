Die Flöte neu entdeckt

Plus Das Württembergische Kammerorchester widmet sein Dezemberkonzert der Flöte und beweist, dass sie viel mehr ist als ein Anfängerinstrument für Kinder.

Wenn der Nikolaus kommt, müssen die Kinder die Blockflöten auspacken. „Ihr Kinderlein kommet“ – und es quietscht manchmal schmerzhaft in den Ohren. Wie unrecht der Flöte getan wird, wenn sie als Anfängerinstrument gesehen oder als kindgerechtes Hilfsmittel zur musikalischen Früherziehung benützt wird, bewies das Dezember-Konzert des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn im Kornhaus: Flötenmusik von einst und aus der Gegenwart bis hin zu Funk und Avantgarde – das war gehobene Spitzenklasse.