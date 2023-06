Ulm

vor 16 Min.

Die Füenf nehmen Abschied von Ulm

Plus Seine Abschiedstournee führt das A-cappella-Quintett auch ins Ulmer Zelt. Dabei haben die Füenf auf der Bühne so viel Spaß, dass man eine Sache kaum glauben kann.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Abschiedstourneen sind so eine Sache: oftmals große Events, verbunden mit dem traurigen Gefühl, Stars auf der Bühne letztmals zu erleben – und für die Stars selbst ist das Aufhören offenbar auch nicht einfach, denn manch einer ging schon mehrfach auf Abschiedstournee. Beim schwäbischen A-cappella-Quintett Füenf scheint das anders, denn die fünf Sänger aus der Region Stuttgart nennen ihre Abschiedstour „Endlich!“ – und der Abend wurde im ausverkauften Ulmer Zelt zu einem großen und langen Fest für die Fans und die Sänger um Christian Langer.

Das Publikum im ausverkauften Zelt feiert den letzten Ulmer Auftritt der füenf

Doch, tatsächlich: Füenf, gegründet 1995 in Stuttgart, hören auf – nach 28 Jahren, die Ohrwürmer werden dann nur noch auf der CD zu hören sein, die es natürlich zur Abschiedstour gibt. Und auch wenn die noch bis zur allerletzten Zugabe im September 2024 geht – Füenf waren zum letzten Mal in Ulm, was im knallvollen Zelt am Ende zu Standing Ovations und zu ausdauernden "Zugabe!"-Rufen führte. Es ist halt einfach auch gnadenlos komisch, wie die fünf Bandmitglieder, die zudem hervorragende Sänger sind, schmalziges und poppiges Liedgut aus Jahrzehnten durch den Kakao ziehen. Oder unter den Pürierstab legen – so wie Klaus Lages "Tausend Mal berührt", das zu "Tausend mal püriert" wird. Aber "Fleisch ist Fleisch", und "Last night a schnitzel saved my live" – kleine Veränderungen im Text verballhornen Songs so, dass sich das Publikum kringelt. "Spacker", nicht ganz jugendfrei, nimmt den männlichen Narziss auf die Schippe – Typen, wie sie da genau nicht auf der Bühne stehen. Oder der deutsche Urlauber in Bella Italia, der sich Tschapputschino und Latte Matschiato bestellt. Oder doch lieben einen Prosetscho zur Tschaprese?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen